© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contact tracing è "la prima frontiera" e "quando potremo vedere decrescere" la curva dei contagi "certamente sarà molto importante la sua tempestività e completezza" per passare dalla fase di mitigazione a quella di contenimento. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in commissione Affari sociali della Camera.(Rin)