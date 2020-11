Milano: Comazzi (FI), l'aumento delle polveri sottili non è causato dalle automobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli esperti dell’osservatorio meteorologico Milano-Duomo confermano quello che sosteniamo da tempo: l’innalzamento delle polveri sottili non è dovuto alla mobilità privata. A incidere in maniera determinante sono altri fattori, come il riscaldamento domestico” lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. “Questi dati - prosegue l’azzurro - dimostrano che la guerra che la giunta Sala sta facendo alle automobili è puramente ideologica: la tutela dell’ambiente c’entra poco o niente. Anziché creare disagi agli automobilisti con decine di autovelox e tagli selvaggi ai parcheggi la sinistra rinunci alla sua politica ‘green’, che ha prodotto soltanto incidenti e una viabilità schizofrenica come in corso Buenos Aires” conclude Comazzi. (Com)