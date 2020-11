Ue: portavoce presidenza tedesca, sul bilancio un accordo per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per l'Europa: così il portavoce della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea, Sebastian Fischer, ha accolto l'accordo sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Ue. "I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo raggiungono un accordo politico sul bilancio pluriennale europeo e sul pacchetto per la ripresa", ha scritto su Twitter. Fischer ha spiegato che gli elementi principali sono il rinforzo mirato di programmi dell'Unione europea rispettando le conclusioni del Consiglio europeo. Adesso il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue devono dare l'approvazione finale. Il Tweet di Fischer è stato subito ripreso dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che ha commentato "fumata bianca per recovery e bilancio". (Beb)