Editoria: Glocal 2020, dal 12 al 14 novembre il Festival del giornalismo digitale

Un'edizione tutta digitale per Festival Glocal, l'appuntamento dedicato alla comunicazione digitale organizzato da Varesenews, dal 12 al 14 novembre. Ad iniziare dalla tradizionale conferenza stampa, svoltasi questa mattina in diretta streaming, in cui la Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Francesca Brianza, ha lanciato Blog Lab, il laboratorio di giornalismo per gli studenti delle scuole superiori promosso dal Consiglio regionale della Lombardia. "Siamo molto grati agli organizzatori -ha detto la Vice Presidente Brianza- che, in un momento difficile, sono riusciti con determinazione e innovazione a trovare il modo di confermare l'appuntamento del BlogLab nell'ambito di Glocal: un'occasione per molti giovani per esprimere la loro creatività e il loro potenziale e di farsi conoscere mettendosi in gioco. Un'esperienza che coinvolge direttamente anche il Consiglio regionale e che permette all'istituzione di confrontarsi con i ragazzi, cercando di ridurre le distanze tra i luoghi magari un po' lontani della politica e delle istituzioni, facendosi parte attiva nell'interazione diretta con loro. Sarà sicuramente un'edizione di successo e che ricorderemo senz'altro come un'opportunità di condividere questa esperienza difficile, mettendo insieme ciascuno le proprie capacità e il proprio ruolo". Per Blog Lab è stato necessario presentare una formula rivoluzionata, secondo le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19: nessun evento in presenza, ma completamente online e soprattutto incentrata sul pensiero critico e l'originalità dei ragazzi, più che sui laboratori. L'invito a partecipare al concorso del Consiglio regionale, in tempi di didattica a distanza, è rivolto dunque a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori della Lombardia per raccontare questo 2020 così profondamente diverso e nuovo, presentando un prodotto multimediale (testo foto e video). In giorni che sicuramente rimarranno nei libri di storia, i giovani potranno portare all'attenzione dell'opinione pubblica la loro vita, la crescita, i rapporti e la quotidianità che stanno vivendo tra lockdown e parziale ripresa, indicandone i limiti ma anche le opportunità. Un tema che possono sviluppare nei tempi che vogliono, pubblicando il materiale sulla piattaforma del laboratorio entro le ore 12 di sabato 14 novembre.