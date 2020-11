Editoria: Glocal 2020, dal 12 al 14 novembre il Festival del giornalismo digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il tema della nona edizione di Festival Glocal, “L’informazione ai tempi del Covid”, sarà tutto accessibile tramite le piattaforme digitali. Collegandosi alla pagina Facebook di Glocal (@FestivalGlocal ) e sul canale Youtube di Varesenews, si potranno seguire le testimonianze e gli interventi di persone che in questi mesi hanno affrontato l’emergenza sanitaria raccontandola, spiegandola, usando parole e numeri. Quindici gli incontri previsti, ai quali si aggiungono due eventi serali, con oltre 60 relatori. Si parte giovedì 12 novembre con il primo panel (dalle 9 alle 12), organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia: come illustrato nella conferenza stampa dal Presidente, Alessandro Galimberti, l’incontro affronterà il tema della verifica delle fonti e delle fake news, per poi passare all’uso delle tecnologie digitali e delle piattaforme social, gli algoritmi, lo sport, l’informazione scientifica e l’uso dei dati. Anche questa edizione vede la collaborazione tra Festival e Google: due sono i panel in programma sabato 14 novembre: “Proposte per la sostenibilità editoriale” e “Giornalismo, diritti e copyright”. Come ha sottolineato Marco Giovannelli, ideatore di Glocal e Presidente di Anso, Associazione Nazionale Stampa Online, partner del Festival, “un festival tutto online è una soluzione assolutamente interessante per una manifestazione nata per raccontare il giornalismo digitale. Eppure ci sembra che manchi qualcosa: dopo otto edizioni sappiamo che questi giorni sono un appuntamento pieno di energia non solo per quello che si racconta, ma per le relazioni che si tessono, per i momenti di confronto extra, per il piacere di rivedersi magari dopo un anno. Insomma, la conoscenza non è solo un incontro più o meno ricco. Questa nona edizione ha un gusto agro dolce perché ci mette tutti un po' alla prova”. (Com)