Balcani: presidente Montenegro Djukanovic, rafforzare la cooperazione regionale

- Il processo di Berlino ha un ruolo insostituibile nel rafforzare la cooperazione regionale: lo ha detto oggi il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo nell'ambito del Processo di Berlino. Il vertice, tenuto online a causa delle misure precauzionali contro la pandemia da coronavirus, vede la copresidenza di turno di Macedonia del Nord e Bulgaria. Djukanovic ha ringraziato i copresidenti per aver confermato l'importanza del Processo di Berlino e il suo ruolo insostituibile nel rafforzare la cooperazione regionale e collegare i paesi della regione con l'Unione europea sulla via dell'integrazione. "Nei sei anni della sua esistenza, il processo di Berlino ha costantemente preservato il messaggio di base, ovvero la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali", ha sottolineato Djukanovic. La cooperazione regionale, ha osservato, porta risultati positivi e accelera lo sviluppo delle economie regionali.(Seb)