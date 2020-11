Romania: ministro Fondi europei, assorbito il 38,9 per cento dei fondi di coesione fino al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha finora assorbito 8,8 miliardi di euro dai fondi europei per la politica di coesione per il periodo 2014-2021, che equivale a un tasso di assorbimento del 38,9 per cento. Lo ha dichiarato il ministro dei Fondi europei, Marcel Bolos in una conferenza stampa. "Il ministero dei Fondi Europei gestisce la politica di coesione, cioè tutti i fondi che vengono assegnati alla Romania attraverso il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale. Il valore del budget che abbiamo stanziato per la politica di coesione è di 22,5 miliardi di euro e, quando siamo entrati al governo, avevamo un livello di assorbimento di 5,6 miliardi di euro, ovvero il 25,2 per cento", ha detto Bolos. "Oggi abbiamo una cifra di assorbimento di 8,8 miliardi di euro, il che significa un tasso di assorbimento del 38,9 per cento per la politica di coesione, ovvero il 13,7 per cento in più e 3,2 miliardi di euro in più rispetto alla cifra assoluta", ha continuato il ministro. Nell'ultimo anno sono stati conclusi oltre 2.100 contratti di finanziamento. "È importante notare che quest'anno abbiamo concluso 2.185 contratti di finanziamento per un valore di 10 miliardi di euro", ha detto Bolos sottolineando che tutte queste cifre sono il risultato di un anno di attività.(Rob)