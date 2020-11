Danimarca: governo abbandona abbattimento visoni per impedire diffusione ceppo mutato di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo danese ha abbandonato il piano di approvare una legislazione di emergenza che avrebbe consentito di abbattere tutti i visoni nel Paese, identificati come portatori di un nuovo ceppo di Covid-19. Mercoledì scorso la premier danese, Mette Frederiksen, ha annunciato che tutti i visoni del Paese sarebbero stati abbattuti per evitare che il contagio si spostasse dagli animali all’uomo, mettendo così a rischio gli studi in corso per i vaccini. L’opposizione danese, guidata dal partito Venstre, ha tuttavia parlato di mancanza di “evidenze scientifiche” sul fatto che questa misura drastica possa risultare effettivamente utile. “Il governo sta portando via i mezzi di sussistenza a un gran numero di persone senza avere effettivamente i diritti legali per farlo", hanno riferito dal partito, ricordando l’importanza di questi animali per un determinato settore produttivo danese. L’opposizione ha posto come punto di riferimento del suo dissenso le dichiarazioni dell'agenzia di sanità pubblica danese, secondo cui non ci sarebbero prove del ceppo mutato da oltre un mese. (Sts)