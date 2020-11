Covid: Poggio (Lega), Comune Fiumicino valuti didattica a distanza per chi interessato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale di Fiumicino ed esponente della Lega Salvini premier, in una nota dichiara: "L'ultimo Dpcm del Governo Conte, che obbliga gli studenti sopra i 6 anni anche se seduti al banco e ben distanziati a indossare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie per tutta la durata delle lezioni, sta creando fortissime perplessità tra le famiglie". "Troppo piccoli i bambini - aggiunge - troppe le ore con indosso la mascherina, troppi i dubbi legati a questa scelta. Le proteste in tutta Italia, Fiumicino inclusa, sono ampie e non possiamo far finta non esistano". (segue) (Com)