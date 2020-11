Covid: Poggio (Lega), Comune Fiumicino valuti didattica a distanza per chi interessato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questo va aggiunta anche un'altra problematica - spiega Poggio - da non sottovalutare: sono moltissimi gli studenti costretti all'isolamento fiduciario in attesa di conoscere l'esito del tampone molecolare. Per questo ho presentato oggi una mozione che chiede al sindaco e alla giunta di verificare la possibilità con i dirigenti scolastici di tutte le scuole elementari e medie del Comune e delle famiglie interessate di poter avviare la didattica a distanza per chi lo ritenesse opportuno. Una soluzione condivisa con tanti genitori oggi preoccupati ai quali va data una risposta senza nascondersi dietro le astruse e per molti versi assurde decisioni del Governo". (Com)