Sanità: Gallera, Rsa diventino luoghi anche di cura, servono profili professionali più alti

- Occorre rivedere il concetto di Rsa da luoghi in cui gli anziani vengono accuditi a luoghi in cui vengono anche curati assumendo personale con un profilo professionale di livello più alto. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenendo al Webinar organizzato da The European House Ambrosetti. "Occorre ripensare a un sistema delle rsa per anziani - ha spiegato Gallera – è un sistema che va finanziato di più perché dobbiamo chiedere una maggiore sanitarizzazione dei profili di operatori all'interno delle Rsa che siano più alti e competenti di quelli che oggi ci sono, con competenze più forti: all'interno ci devono essere dei geriatri, degli pneumologi, a volte degli infettivologi". È importante, ha proseguito Gallera, "che ci sia un sistema di consulenze strutturato e organizzato che ruota intorno a questi luoghi. Ormai sono luoghi in cui si lasciano gli anziani con qualcuno che fa un po' di animazione o, nel migliore dei casi, li accudisce con amore, ma nulla di più. Qui ci vuole un forte ripensamento: lasciarli a domicilio è importante, ma si arriva a un punto in cui non è il domicilio il luogo giusto dove curarli". (Rem)