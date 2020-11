Covid: von der Leyen, domani il via a contratto per massimo 300 milioni dosi vaccino Pfizer e Biontech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani l'Unione europea autorizzerà un contratto per un massimo di 300 milioni di dosi del vaccino sviluppato dalla società tedesca BioNTech e Pfizer, il vaccino più promettente finora. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Un vaccino sicuro ed efficace è la nostra migliore possibilità per sconfiggere il coronavirus e tornare alla nostra vita normale", ha ricordato. "Negli ultimi mesi, la Commissione europea ha lavorato instancabilmente per garantire dosi di potenziali vaccini. E domani autorizziamo un contratto per un massimo di 300 milioni di dosi del vaccino sviluppato dalla società tedesca BioNTech e Pfizer. Questo è il vaccino più promettente finora", ha aggiunto von der Leyen. "Una volta che questo vaccino sarà disponibile, il nostro piano è di distribuirlo rapidamente, ovunque in Europa. Questo sarà il quarto contratto con un'azienda farmaceutica per l'acquisto di vaccini. E ne arriveranno altri. Perché abbiamo bisogno di un ampio portafoglio di vaccini basati su diverse tecnologie", ha spiegato. "Abbiamo già iniziato a lavorare con gli Stati membri per preparare campagne di vaccinazione nazionali. Ci siamo quasi. Nel frattempo, dobbiamo essere prudenti e stare al sicuro", ha concluso. (Beb)