Ue: Bombardieri (Uil), chiediamo al Governo di avviare un confronto su rifinanziamento del programma Sure

- Chiediamo al Governo di avviare un confronto al livello europeo per ottenere la riconferma e il rifinanziamento del programma Sure. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel corso dell'incontro, svoltosi in videoconferenza, tra Cgil, Cisl, Uil e la ministra Catalfo sulle politiche attive del lavoro. Il leader della Uil, in particolare, ha sottolineato la necessità "di dare più spazio ai contratti di solidarietà, valutando i vantaggi, anche in termini di costi, nell'uso di questo strumento e nell'ottica di una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, per evitare i licenziamenti. Dobbiamo dare, comunque, copertura a tutti i lavoratori e a tutti i lavori, coniugando il principio assicurativo con quello di solidarietà. Altri capitoli da affrontare - ha proseguito Bombardieri - sono sia quello relativo all'eliminazione del décalage della Naspi sia quello relativo agli investimenti necessari per rendere più efficienti i nostri Centri per l'Impiego. Nelle politiche attive del lavoro siamo agli ultimi posti in Europa: va, dunque, rafforzato il sistema pubblico che deve però convivere con quello privato. In questo quadro - ha concluso Bombardieri - nel più breve tempo possibile, bisogna dare continuità e stabilità al lavoro importante svolto dai navigator e da tutti i precari che operano nel settore e che meritano il giusto riconoscimento per il loro impegno". (Rin)