Medio Oriente: Borrell, tristezza per morte segretario comitato esecutivo Olp Erekat

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha appreso "con grande tristezza" della morte oggi del segretario generale del Comitato esecutivo dell'Olp, Saeb Erekat. "La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il popolo palestinese e per il processo di pace in Medio Oriente", ha dichiarato Borrell che ha ricordato come, durante la sua vita, Saeb Erekat abbia cercato "instancabilmente di soddisfare le legittime aspirazioni del suo popolo". Come "partecipante chiave ai negoziati per gli accordi di Oslo, ha sempre sostenuto una soluzione negoziata a due Stati giusta e duratura al conflitto israelo-palestinese. Ha contribuito personalmente a sviluppare strette relazioni tra l'Ue e la Palestina. Gli sono grato per il suo contributo al riguardo", ha aggiunto Borrell. "Estendo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, all'Organizzazione per la liberazione della Palestina e al popolo della Palestina", ha concluso. (segue) (Beb)