Nepal: coronavirus, 2.736 nuovi casi e 22 decessi

- Il ministero della Sanità del Nepal ha segnalato nel suo bollettino di oggi 2.736 nuovi casi di coronavirus, di cui 1.420 nella Valle di Katmandu, e 22 decessi. Il totale dei contagi è salito a 199.760 e quello delle vittime a 1.148. I casi attivi sono 38.035. Quelli risolti sono 160.577, dopo che sono state dichiarate guarite altre 853 persone. Il tasso di recupero è dell’80 per cento. Le persone in quarantena in apposite strutture sono 1.058. Ieri sono stati effettuati 12.960 test basati sulla reazione a catena della polimerasi e il totale è arrivato a 1.564.214. Dei tre distretti della Valle quello della capitale è il più colpito, con 1.141 casi; seguono Patan (Lalitpur) con 193 e Bhaktapur con 86. Questi e altri undici distretti hanno più di 500 casi attivi: Jhapa, Morang, Sunsari, Chitwan, Makwanpur, Kavre, Kaski, Nawalparasi, Dang, Rupandehi e Kailali. Tutti i 77 distretti del paese sono stati interessati dal contagio e solo uno non ha più alcun caso attivo: Manang. (segue) (Inn)