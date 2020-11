Lazio: Porrello (M5s), bene linee guida ministero su idrogeno, Regione collabori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale, in una nota dichiara: "La pandemia ha rallentato, in certi casi bloccato, interi settori, ma fortunatamente non la ricerca per lo sviluppo sostenibile, come nel caso dell'idrogeno, un vettore energetico che è stato anche al centro di un webinar che ho organizzato nelle scorse settimane". "È quindi motivo di soddisfazione che il Mur - spiega Porrello - abbia pubblicato sul proprio sito le prime linee guida per la ricerca italiana sull'idrogeno, riconoscendo il ruolo centrale che questo avrà per il nostro nell'ambito del Green deal europeo e del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe. Lo stesso ministro Patuanelli oggi ha ben spiegato come, con investimenti mirati e sinergia pubblico privato, l'Italia possa ambire da qui a cinque anni a diventare un importante competitor nella produzione di idrogeno verde". (segue) (Com)