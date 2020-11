Cina: nei primi nove mesi più di 15 mila persone perseguite per reati legati alla fauna selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha perseguito più di 15 mila persone per crimini legati alla fauna selvatica nei primi nove mesi dell'anno, con un aumento del 66 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerso da un comunicato pubblicato sul sito web della Procura suprema del popolo cinese. I dati mostrano che quasi settemila degli arresti totali riguardano la violazione delle restrizioni di pesca, circa quattromila persone sono state perseguite per caccia illegale e tremila per acquisto, trasporto e vendita illegali di prodotti originati da animali selvatici in via di estinzione. La Procura ha avvertito che gran parte del traffico illegale della fauna selvatica si è spostato online, con i commercianti che utilizzano piattaforme di commercio elettronico per vendite vietate. Anche il commercio di "animali esotici" rappresenta una sfida crescente, secondo la dichiarazione. Il commercio redditizio e scarsamente regolamentato della fauna selvatica in Cina è stato messo sotto i riflettori a gennaio, dopo che la prima ondata della pandemia di coronavirus nella città centrale di Wuhan si è originata in un mercato che vende fauna selvatica e relativi prodotti. (segue) (Cip)