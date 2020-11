Cina: nei primi nove mesi più di 15 mila persone perseguite per reati legati alla fauna selvatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine marzo la procura della città di Hangzhou, nella Cina orientale, ha lanciato un'applicazione mobile per la denuncia di attività illegali legate alla fauna selvatica. Anonimamente o con nomi reali, gli utenti possono denunciare tre categorie di crimini: bracconaggio e uccisione illegale di animali selvatici, commercio illegale di animali selvatici e consumo illegale di queste specie. L'applicazione, sviluppata con la collaborazione della piattaforma per i pagamenti online Alipay, consente di inviare posizioni dettagliate, descrizioni, foto e video di infrazioni dal cellulare degli utenti. Il 24 febbraio scorso, la Cina ha imposto il divieto di commercio illegale e consumo di fauna selvatica, in seguito alla diffusione dell'epidemia di coronavirus, nella quale il mercato di animali vivi a Wuhan ha svolto un ruolo chiave. (segue) (Cip)