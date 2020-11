Cina: nei primi nove mesi più di 15 mila persone perseguite per reati legati alla fauna selvatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 marzo scorso, la provincia centrale di Hubei, focolaio dell'epidemia, ha imposto il divieto assoluto di mangiare animali selvatici e prodotti di fauna selvatica per salvaguardare la vita e la salute delle persone. Il regolamento deciso dal governo provinciale ed entrato immediatamente in vigore prevede che tutti gli animali selvatici, compresi quelli allevati in cattività e la fauna acquatica rara e in via di estinzione sotto protezione, siano inclusi nel divieto. Nessuna organizzazione o individuo è autorizzato a produrre o elaborare alimenti a base di tali animali. Inoltre, è vietata la caccia, l'allevamento, il commercio, il trasporto di animali selvatici ai fini del consumo o della produzione di alimenti. L'utilizzo di animali selvatici per la ricerca scientifica, la medicina o l'esposizione deve essere effettuato in conformità con le leggi correlate e seguire rigorose procedure. Qualsiasi violazione è soggetta a sanzioni amministrative, salvo quelle che costituiscono reati penali. (segue) (Cip)