Cina: nei primi nove mesi più di 15 mila persone perseguite per reati legati alla fauna selvatica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del popolo cinese, la massima autorità legislativa del paese, aveva già annunciato il divieto di commercio e consumo di animali selvatici nella sedicesima riunione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese che si è svolta il 24 febbraio. Gli scienziati sospettano che il nuovo coronavirus sia passato agli umani dagli animali. Alcune delle prime infezioni sono state riscontrate in persone che erano state in un mercato della fauna selvatica a Wuhan, capitale della provincia di Hubei, dove venivano venduti pipistrelli, serpenti, zibetti e altri animali. "C'è stata una crescente preoccupazione tra le persone riguardo al consumo di animali selvatici e ai pericoli nascosti che ciò comporta per la sicurezza della salute pubblica sin dallo scoppio dell'epidemia da Covid-19", ha dichiarato Zhang Tiewei, portavoce degli affari legislativi della commissione. (segue) (Cip)