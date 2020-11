Lombardia: Beccalossi (Misto), bene il consenso per lo stop pagamenti licenze di caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vietato cacciare, allora è giusto che chi ha pagato regolari licenze venga rimborsato o riceva congrue scoutistiche al primo rinnovo. Mi fa piacere che il mio appello, lanciato ieri con una lettera all'assessore all'agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rolfi, stia trovando consenso presso le associazioni di categoria e del mondo politico". Lo dichiara in una nota Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto al Pirellone, intervenendo nel dibattito sullo stop all'attività venatoria sancito dal Dpcm in vigore, che ieri ha proposto formalmente che Regione Lombardia si attivi per risarcire i cacciatori. "La categoria dei cacciatori -si legge nella lettera ieri inviata all'assessore, al presidente Fontana e al presidente della commissione agricoltura Invernizzi - al pari di moltissime altre, è stata fortemente penalizzata dalle regole imposte dal Decreto governativo. Ma se il Governo ritiene 'pericoloso per il contagio' cacciare all'aria aperta, magari da soli, la Regione può e deve venire incontro alle decine di migliaia di appassionati, che pagano circa 400 euro per avere regolare licenza e per i diversi tributi locali e nazionali". "Un intervento da parte della Regione -conclude Viviana Beccalossi- rappresenterebbe un segnale di grande sensibilità nei confronti di una categoria da sempre radicata sul territorio, fondamentale per l'economia di molte province come quella di Brescia e che, aspetto di certo non secondario, svolge un lavoro prezioso di presidio del territorio e tutela dell'ambiente". (Com)