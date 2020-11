Turismo: Tripodi (Lega), anche Tar dà ragione a nostra battaglia su balneari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''La Lega è da sempre schierata al fianco degli operatori del turismo, tanto più in questo difficilissimo momento storico per l'intera filiera. Per questo, quotidianamente come capogruppo regionale, lavoro con tutte le realtà del territorio per sostenerle, realizzando a livello locale quanto sta facendo il senatore Gian Marco Centinaio a livello nazionale''. Lo dichiara Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Regione Lazio, che aggiunge: ''In questo senso, si apprende con grande soddisfazione che il Tar della Toscana ha confermato la validità della Legge Centinaio sull'estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033, smentendo l'ipotesi che le strutture degli stabilimenti balneari possano essere incamerate prima di tale data. Si tratta di una decisione importante che porta un po' di sollievo agli imprenditori di un settore messo ancor più in ginocchio dalla crisi dovuta al Coronavirus". (segue) (Com)