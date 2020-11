Turismo: Tripodi (Lega), anche Tar dà ragione a nostra battaglia su balneari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La battaglia condotta dall'allora ministro del Turismo Centinaio, insieme a tutta la Lega, era sacrosanta - aggiunge Tripodi - e oggi il Tar della Toscana ci dà ragione. Adesso è importante che tutti i sindaci dei comuni costieri del Lazio - a partire dal sindaco Coletta di Latina che incomprensibilmente ha già fatto sapere di non voler rispettare quanto stabilito dalle norme - concedano le proroghe fino alla 2033. La Regione Lazio, e in particolare gli assessori al Turismo, all'Ambiente e al Demanio, ha il dovere di vigilare affinché tutti rispettino la legge. Dal canto nostro, come Lega faremo sempre la nostra parte per sostenere il settore del turismo e della ristorazione''. (Com)