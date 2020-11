Decreto Ristori: Upb, Rem novembre e dicembre a 404.000 nuclei, 452 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione tecnica al decreto Ristori "stima che 404.000 nuclei potrebbero godere del Rem (Reddito di emergenza, ndr) per i mesi di novembre e dicembre. Poco più di 300.000 nuclei riceverebbero l’assegno automaticamente in quanto già beneficiari in ottobre, a cui si aggiungerebbero 100.000 nuclei aggiuntivi. L’onere complessivo risultante per entrambe le mensilità previste dal decreto sarebbe di circa 452 milioni, a valere sull’autorizzazione di spesa disposta sempre per il Rem nel decreto di maggio". Lo scrive il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, nella memoria sul decreto Ristori all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze e Tesoro del Senato. (Rin)