Milano: al via gli incontri online sul Piano aria e clima nei municipi

- Il Piano per l'Aria e il Clima (Pac), approvato dalla giunta e in attesa di essere discusso in Commissione Consiliare e in Consiglio Comunale, inizia oggi il suo iter di presentazione nei 9 Municipi. Alle ore 18 si svolgerà il primo incontro online con il Municipio 3. È possibile partecipare collegandosi alla WebTv Radio del Comune di Milano. Per fare delle domande sarà a disposizione una chat al link YouTube dedicato. "Il collegamento di questa sera - ha detto l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini - è l'inizio di un percorso di ascolto e partecipazione che accompagna l'adozione del PAC. Questo piano che presto sarà discusso in Consiglio Comunale raccoglie le azioni necessarie a fronteggiare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria. Vogliamo garantire a Milano una transizione ambientale equa ed inclusiva, particolarmente importante in questo momento straordinario e difficile che stiamo vivendo". Gli incontri nei 9 Municipi si svolgeranno tutti nei mesi di novembre e dicembre. Ecco il calendario con le date e il link al canale di You Tube dedicato. Municipio 1: giovedì 26 novembre, alle 18.00-20.30; Municipio 2: mercoledì 11 novembre, alle 18.00-20.30; Municipio 3: martedì 10 novembre, alle 18.00 - 20,30; Municipio 4: martedì 01 dicembre, alle 18.00-20.30; Municipio 5: martedì 17 novembre, alle 18.00-20.30; Municipio 6: giovedì 19 novembre, alle 18.00-20.30; Municipio 7: mercoledì 2 dicembre, 18:00 - 20:30; Municipio 8: giovedì 12 novembre, alle 18.00-20.30; Municipio 9: martedì 24 novembre alle 18.00-20.30. (Com)