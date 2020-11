Lavoro: Mattia (Pd), bene revoca Fis a Nomentana hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia soddisfazione per la revoca del Fondo d'integrazione salariale che avrebbe coinvolto 250 lavoratori del Nomentana hospital". Così, in una nota, Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio. "La soluzione, auspicata nel corso della seduta congiunta delle commissioni regionali Lavoro e Sanità - aggiunge Mattia - è riuscita a proteggere il futuro di tante famiglie, proprio nel momento in cui la pandemia sta generando situazioni economiche di precarietà e di instabilità". (segue) (Com)