Lavoro: Mattia (Pd), bene revoca Fis a Nomentana hospital (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un periodo molto complesso - spiega Mattia - ma la necessità di tutelare il lavoro deve viaggiare di pari passo con la priorità di difendere la salute, tanto più se parliamo di operatori sanitari, cioè di quelle professionalità che sono quotidianamente in prima linea nella guerra contro il covid. Come Istituzioni, continueremo a difendere la dignità del lavoro e il diritto alla salute, valorizzando tutti gli strumenti di partecipazione aperti ai lavoratori e alle forze sindacali, come le audizioni in Commissione, che, attraverso il confronto, hanno proprio l'obiettivo di entrare dentro al problema per individuare la migliore soluzione". (Com)