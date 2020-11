Decreti Ristori: Gelmini (FI), tante categorie tagliate fuori, cosa dice governo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva che "la salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa, ed è giusto che le misure per contenere i contagi siano in cima alle priorità. Ma l'aspetto economico della crisi che stiamo vivendo - continua la parlamentare in una nota - non può essere sottovalutato. Nei decreti Ristori e Ristori bis il governo, come al solito, non è stato in grado di dare indicazioni chiare e precise alle categorie coinvolte. Inizialmente l'esecutivo aveva lasciato fuori tante realtà produttive, per poi fare un'immediata marcia indietro dopo le vibranti e legittime proteste sollevatesi nel Paese". Secondo l'esponente di FI, "tutt'oggi, tuttavia, le imprese non sanno ancora quanti soldi riceveranno e per quanto tempo, e soprattutto ci sono tanti settori tagliati incredibilmente fuori. L'utilizzo esclusivo dei codici Ateco si sta rivelando un errore politico e di valutazione dei danni. In queste settimane, ad esempio - come denuncia Serena Ranieri, presidente di Federmep, associazione che raccoglie imprese e liberi professionisti del comparto wedding & event -, tante aziende inserite nella filiera dei matrimoni e degli eventi sono state incredibilmente escluse dai ristori. Cosa dice il governo a questi imprenditori? Come pensa - conclude Gelmini - di aiutare questi lavoratori?". (Com)