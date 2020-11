Lazio: Vincenzi (Pd), bene bando Astral su lavori quadrante Nord est per Ryder cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la pandemia di Covid-19 abbia costretto gli organizzatori a far slittare la Ryder cup al 2023, in Regione Lazio continuiamo a lavorare per arrivare all'obiettivo di migliorare e rendere più efficiente la rete di viabilità dell'intera zona interessata da uno dei più grandi e seguiti eventi sportivi del mondo". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio. "Un evento che porterà visibilità e sviluppo al territorio del comune di Guidonia e dei comuni limitrofi. Un'occasione importantissima per intervenire su viabilità, decoro urbano e infrastrutture, utili a migliorare la qualità della vita degli abitanti di Guidonia e del quadrante nord-est di Roma". (segue) (Com)