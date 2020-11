Lazio: Vincenzi (Pd), bene bando Astral su lavori quadrante Nord est per Ryder cup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene quindi l'approvazione ieri in giunta, della delibera che, confermando il finanziamento di 50 milioni di euro per la viabilità essenziale all'evento sportivo, approva l'accordo tra Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale ed i comuni di Guidonia Montecelio, Mentana e Fonte Nuova, per affidare la realizzazione delle opere ad Astral, azienda regionale che gestisce la Rete Viaria del Lazio", prosegue Marco Vincenzi. "Tante risorse stanziate per numerosi interventi sulla rete viaria del territorio con diversi interventi di manutenzione straordinaria, realizzazione di diverse rotatorie (come quella tra via Marco Simone e la via Tiburtina e un'altra sulla via Palombarese tra Parco Azzurro e via Tacito) e tratti di nuova viabilità (con un collegamento tra la via Tiburtina in prossimità della rotatoria area industriale e la provinciale Casal Bianco e un altro tratto di nuova viabilità tra via Fratelli Gualandi e la provinciale Casal Bianco in prossimità dell'uscita autostradale di Guidonia)". (segue) (Com)