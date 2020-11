Lazio: Vincenzi (Pd), bene bando Astral su lavori quadrante Nord est per Ryder cup (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione della delibera di giunta segue la pubblicazione, pochi giorni fa da parte dell'Astral, del bando per i primi 25 milioni di euro della Regione Lazio per interventi per la Ryder cup; il bando, ripartito in 6 lotti, riguarda i lavori di manutenzione straordinaria e di bonifica delle pertinenze stradali delle infrastrutture viarie del comune di Guidonia e dei comuni vicini come Fonte Nuova, Sant'Angelo Romano, Monterotondo, Mentana, Palombara e Tivoli - aggiunge l'esponente dem -. Risorse importanti rese disponibili grazie all'impegno dell'amministrazione Zingaretti verso i nostri territori. Si aggiungono ai 36 milioni di euro, di cui 16 già erogati a Città Metropolitana, per i lavori di raddoppio della Tiburtina, in fase di esecuzione, che prevedono anche la realizzazione di un parco archeologico per conservare i numerosi preziosi reperti di epoca romana ritrovati durante gli scavi". (segue) (Com)