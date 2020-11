Lazio: Vincenzi (Pd), bene bando Astral su lavori quadrante Nord est per Ryder cup (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Ryder Cup si dimostra così non solo un evento di grande sport internazionale, ma l'occasione per rivitalizzare, ammodernate, riqualificare e valorizzare il grande quadrante a nord-est della Capitale", conclude il presidente Marco Vincenzi. "Un progetto complesso, ma fondamentale che riguardando le opere di viabilità, decoro urbano e infrastrutture, permetterà non solo una più agevole accessibilità e percorrenza del territorio, migliorando moltissimo la qualità della vita degli abitanti, ma renderà fruibili a tutti, non solo agli amanti del golf, le tante bellezze paesaggistiche e archeologiche che vi si trovano, contribuendo così a dare un forte impulso al turismo e alle attività economiche, per uno sviluppo migliore e sostenibile della vasta area tiburtina". (Com)