Francia: Parigi, prematuro parlare di alleggerimento restrizioni imposte per il Covid

- È ancora prematuro alleggerire le restrizioni imposte in Francia per far fronte alla crisi sanitaria provocata dal coronavirus. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri. "Bisogna essere chiari e trasparenti", ha detto Attal, sottolineando che la situazione rimane "molto grave". "I primi segnali indicano, forse, l'inizio degli effetti legati alle misure prese", anche se è necessario rimanere "molto prudenti e guardare la situazione nei prossimi giorni", ha detto il portavoce. L'11 novembre il primo ministro, Jean Castex, terrà una conferenza stampa sulla situazione sanitaria in Francia dopo un Consiglio di Difesa previsto all'Eliseo. Attal ha parlato di "tre scenari possibili", che potrebbero portare a un "mantenimento delle regole" in vigore, ad un loro inasprimento "se necessario" o "ad un eventuale alleggerimento". Il tasso di riproduzione del virus resta al di sopra di 1 e negli ospedali la situazione è "estremamente difficile", ha detto Attal. (Frp)