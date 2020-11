Ambiente: Floridia (M5s), sentenza Ue ci dà ragione, spingere su mobilità dolce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle e componente della commissione Ambiente di palazzo Madama, Barbara Floridia, segnala che "la sentenza della Corte di Giustizia europea disegna uno scenario chiaro, soprattutto su tutto quello che non è stato fatto dal 2008 al 2017 per quanto concerne le concentrazioni di Pm10 nell’aria. Una sentenza - prosegue la parlamentare in una nota - che non ci prende alla sprovvista, va detto. Non è un caso che il ministro dell’Ambiente Sergio Costa abbia messo al centro del suo agire, fin dall’inizio, proprio il tema della qualità dell’aria. Con il decreto Clima abbiamo scritto un primo capitolo, importante, in materia di inquinamento ed emissioni nocive nell’atmosfera". L'esponente del M5s, poi, aggiunge: "Ben venga allora, alla luce di questa ulteriore sentenza negativa per il nostro Paese, l’attuazione di politiche concrete che impattano positivamente sull’ambiente come il bonus mobilità. Le critiche a queste misura lasciano il tempo che trovano. I fatti e soprattutto le sentenze dell’Ue - conclude Floridia - ci dicono che il cammino intrapreso non è solo giusto ma che dobbiamo ancora di più spingere sul pedale della mobilità dolce e della riforestazione urbana".(Com)