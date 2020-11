Regno Unito: Galles cancella esami scolastici di fine ciclo, valutazioni fatte durante l'anno con verifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro dell'Istruzione gallese Kirsty Williams ha annunciato che gli studenti della nazione quest'anno non dovranno sottoporsi ai tradizionali esami di fine ciclo scolastico, ma al contrario la loro valutazione sarà costituita da verifiche gestite dagli insegnanti stessi durante l'anno e coordinate dal ministero. Williams ha affermato che la decisione è stata presa "per il benessere degli studenti", e soprattutto per "assicurare equità" tra gli studenti, visto che alla fine dell'anno, a causa dei diversi livelli di restrizioni nella nazione gallese, essi avranno beneficiato di periodi di insegnamento in presenza diversi, con le conseguenze che questo comporta sull'apprendimento. Il ministro ha anche sottolineato che tali verifiche saranno "flessibili" dal punto di vista temporale, data l'imprevedibilità dell'evoluzione della pandemia e delle conseguenti restrizioni adottate per combatterla.