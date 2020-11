Roma: morto Renzo Gattegna, cordoglio della Comunità ebraica della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto a Roma Renzo Gattegna, ex presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei). "Renzo Gattegna nel corso della sua vita è stato capace di affiancare una prestigiosa attività professionale di avvocato con un impegno costante nelle organizzazioni ebraiche - commenta in una nota il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni -, iniziato con i gruppi giovanili e proseguito con i consigli comunitari e dell’unione delle comunità di cui è diventato presidente. La sua attività si è caratterizzata per la dedizione costante e per uno stile pacato ma deciso e mai rinunciatario, cercando sempre di mettere d’accordo le diversità e costruire insieme, guidato da una forte fede nei valori e nelle istituzioni che amministrava e rappresentava. La presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, spiega: “Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Renzo Gattegna. Da sempre protagonista della vita comunitaria, si è sempre speso per difendere la causa ebraica e d’Israele. Un galantuomo che ha seduto prima nel consiglio della Comunità ebraica di Roma per poi diventare presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. Una guida sempre contraddistinta da un forte senso di appartenenza e grande generosità. Figura istituzionalmente riconosciuta, ha reso l’ebraismo italiano interlocutore per l’intera società civile. Se ne va un altro uomo di grande spessore, lasciando un vuoto in tutti noi. In questo momento difficile esprimo la mia vicinanza alla moglie e ai figli. Il ricordo di Renzo e i suoi insegnamenti rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori". (Rer)