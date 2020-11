Vaticano: rapporto McCarrick, scelte sbagliate determinate da omissioni e sottovalutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando nel 2000 è stata decisa la nomina dell’arcivescovo a Washington Theodore McCarrick, la Santa Sede ha agito sulla base di informazioni parziali e incomplete, determinate da omissioni e sottovalutazioni che hanno portato a scelte errate. È quanto emerge dal Rapporto sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick pubblicato dalla Segreteria di Stato. Secondo il rapporto, sino al 2017 nessuna accusa specifica ha mai riguardato abusi o molestie ai danni di minori. Di fatto, si spiega nel rapporto, non appena è arrivata la prima denuncia di una vittima minorenne, papa Francesco ha agito nei confronti del cardinale, già molto anziano all’epoca, prima togliendogli la porpora e poi annunciandone le dimissioni dallo stato clericale. "Pubblichiamo il rapporto con dolore per le ferite che la vicenda ha provocato alle vittime, ai loro familiari, alla Chiesa negli Stati Uniti, alla Chiesa Universale", ha detto il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Papa Francesco si era speso direttamente in merito alle indagini sul caso McCarrick, impegnandosi a pubblicarne i risultati. L’indagine è iniziata alla fine dell’estate 2018, durante settimane di notevole tensione culminate nell’intervento dell’ex nunzio apostolico a Washington Carlo Maria Viganò, che era arrivato a chiedere pubblicamente le dimissioni di papa Francesco. (Res)