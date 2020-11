Cultura: Vacca (M5s), al lavoro per renderla ancora più democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, segnala: "Rendere la cultura sempre più democratica è un impegno che dobbiamo avere nei confronti del nostro Paese, delle nuove e future generazioni. L'Italia - continua il parlamentare in una nota - dispone di un patrimonio culturale e paesaggistico enorme, che grazie alla tecnologia potrebbe essere reso disponibile e fruibile a un pubblico vastissimo, ma vincoli legislativi anacronistici ne limitano la diffusione per immagini in rete. Alla Camera stiamo lavorando per superarli e compiere nuovi passi in avanti nel campo dell'open access, come in quello della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero". In commissione Cultura - si legge nella nota - è iniziato il ciclo di audizioni sulla risoluzione, a prima firma Vacca, che punta a rendere liberi il riuso, anche a fini commerciali, e la circolazione sul web di immagini che riproducono i beni culturali come le statue all'interno dei musei, o i monumenti all'aperto. Tra gli auditi di oggi, anche il direttore del museo egizio di Torino, tra i primi in Italia a rendere fruibile la collezione del museo con la licenza "creative commons 2.0". (segue) (Com)