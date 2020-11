Cultura: Vacca (M5s), al lavoro per renderla ancora più democratica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del M5s, poi, prosegue: "È la stessa Costituzione a indicarci questa strada, nell'articolo 9. A noi legislatori, però, spetta il compito di attualizzarlo nell'epoca della digitalizzazione e dei social network: la promozione dello sviluppo culturale cambia con il cambiare dei tempi, ma il principio alla base rimane lo stesso". Secondo Vacca, "consentire il riuso delle immagini del patrimonio culturale porterà anche indubbi vantaggi economici, non solo per ciò che ne potrà derivare nel settore turistico, ma anche semplicemente perché la cultura produce cultura, dunque ricchezza". (Com)