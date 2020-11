Regno Unito: governo annuncia programma di test anti-Covid di massa in 66 aree dell'Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha annunciato il varo di un programma di test anti-Covid di massa in 66 aree dell'Inghilterra, in seguito al lancio di un progetto pilota di test anti-Covid nella città di Liverpool, un'area considerata tra quelle con la più alta incidenza di casi nella nazione britannica. Hancock ha dichiarato che il programma "scoverà il virus ovunque sia, specialmente nelle aree con alti numeri di contagio", mentre il suo ministero ha annunciato di stare preparando 600 mila test rapidi per essere inviati nelle 66 aree prescelte. Allo stesso tempo, il ministero ha fatto sapere che i test a tappeto per gli studenti universitari in Inghilterra potrebbero iniziare il 30 novembre, in modo da permettere loro di rientrare presso le proprie famiglie per Natale.(Rel)