Covid: indice Rt Valle d'Aosta scenda a 1.54

- L’amministrazione regionale e l’Azienda Usl della Valle d’Aosta informano che l’indice Rt validato nella tarda serata di ieri, lunedì 9 novembre, dall’Istituto superiore di sanità è pari a 1.54, in diminuzione quindi rispetto a quello della scorsa settimana, quando era 1.89. L’indice è calcolato sulla base dei dati degli ultimi 14 giorni. Il report settimanale, spiega la Regione, evidenzia un sensibile miglioramento anche di altri dati, in particolare relativamente al tracciamento grazie all’aumento del personale dedicato. L’indice Rt rappresenta il numero medio di infezioni trasmesse da ogni individuo infetto per ogni singolo contatto e rappresenta quindi il potenziale di trasmissione, o trasmissibilità, di una malattia infettiva. L’indice Rt viene calcolato nel corso del tempo su base statistica a partire da una curva di incidenza di casi giornalieri e permette di monitorare l’efficacia degli interventi nel corso di un’epidemia. (Ren)