Covid: Tesei (Umbria), attuali misure di contenimento non riescono ad allentare la pressione sugli ospedali

- "L’unico nemico comune ora è il virus. I casi positivi ora sono 10.198: negli ultimi giorni ci sono stati 7.500 casi in più e quasi 300 nuovi ricoveri (per un totale di 424). Ci sono 64 pazienti in terapia intensiva (+50 in 20 giorni); si registrano 5.055 guariti, con un forte aumento negli ultimi 10 giorni (+56 percento). Il tasso di letalità è dell’1,29 percento. Tutti numeri allineati con la media nazionale. La pressione sugli ospedali è enorme". Così la presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Donatella Tesei, ha aggiornato l’Aula di Palazzo Cesaroni sul contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in Umbria. "La pandemia prosegue velocissima in tutta Italia - ha spiegato Tesei - In Umbria vengono effettuati il doppio dei tamponi, rispetto al numero degli abitanti, di altre Regioni. Migliora il dato dei contagiati/testati. Siamo ottavi per numeri di ricoveri e secondi per le terapie intensive, soprattutto per l’età media della popolazione. Tutto il Paese sta scivolando dal giallo verso l’arancione e il rosso. Noi saremo in arancione da domani, insieme ad altre 7 Regioni, mentre altre 5 o 6 diverranno rosse. Le misure di contenimento attuate, e l’Umbria è stata una delle più severe, non riescono a rallentare la pressione sugli ospedali, che la nostra sanità aveva il compito di potenziare al massimo in seguito al ‘decreto rilancio’: erano previsti 127 posti di terapia intensiva e 62 di semi-intensiva come obiettivo per l’Umbria. La nostra sanità ha dato il via a questo programma, ora siamo allo step 4 del piano di potenziamento. I posti letto saranno ampliati del 20 per cento (576 totali) oltre a 40 di area grigia. Questi obiettivi sono stati conseguiti in modo modulare all’interno della rete ospedaliera. Sugli interventi strutturali, è stato spiegato che non è stato possibile per nessuna Regione fruire dei ‘Fondi Arcuri’, perché le procedure del Commissario sono appena terminate o ancora in corso". (segue) (Ren)