Covid: Tesei (Umbria), attuali misure di contenimento non riescono ad allentare la pressione sugli ospedali (2)

- "Se non ci fossimo avvalsi della struttura di Arcuri - ha sottolineato il presidente dell'Umbria - saremmo allo stesso punto, vista la scarsa efficacia delle procedure di cui possiamo disporre di fronte a queste emergenze. L’ondata è stata più veloce di qualsiasi procedura che Governo e Regioni potessero mettere in campo. Tutto questo limita le altre attività sanitarie. Questo può avvenire solo per un periodo di tempo limitato, in attesa che le misure di raffreddamento dei contagi facciano effetto. Già due settimane fa le Regioni avevano chiesto misure di supporto per il contenimento. Tutti i presidenti della Regioni cercano di supportare il Governo per adottare le decisioni migliori. Erano state chieste misure forti ma unitarie su tutto il territorio nazionale, visto che la tendenza esponenziale riguarda tutti i territori. Oggi sono i medici e gli scienziati che chiedono misure di contenimento nazionali. Il nostro piano di contenimento potrebbe non essere sufficiente ad affrontare il picco di ricoveri, previsto per i primi giorni di dicembre. Stiamo lavorando ad un ‘Piano emergenziale di salvaguardia’ per affrontare quella situazione di ulteriore emergenza. Esso dovrà aumentare di ulteriori 150 posti le degenze ordinarie e di 40 le terapie intensive e garantire uno spazio di salvaguardia nelle terapie intensive in caso di picchi giornalieri", ha concluso Tesei. (Ren)