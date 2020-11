Moldova: Usatii (Partito Nostro), presidente Dodon è simbolo della corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito Nostro Renato Ustaii ha discusso con la leader del Partito azione e solidarietà (Pas) Maia Sandu, candidata alle elezioni presidenziali di domenica, "della liberazione della Moldova dai ladri". Lo ha detto lo stesso leader del Partito Nostro, aggiungendo di essere "pronto ad avere tali discussioni con chiunque sia interessato, tranne con il presidente uscente Igor Dodon, che sfiderà Sandu nel ballottaggio del 15 novembre. "Come posso parlare con Dodon della lotta alla corruzione, quando lui stesso è il simbolo della corruzione?", ha osservato Usatii. Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al secondo turno delle elezioni presidenziali, Usatii ha esortato le persone a procedere come meglio credono, rilevando che nessun politico ha il diritto di dettare a chi votare e se andare o meno alle urne. (segue) (Moc)