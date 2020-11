Urbanistica: Campidoglio, dal 13 novembre al via percorsi partecipativi dell'Anello verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 13 novembre prenderà il via il ciclo di percorsi partecipativi dell'Anello verde. Per circa un mese sarà possibile prendere parte a webinar, infopoint e urban games per riflettere insieme a cittadini, associazioni ed esperti sul futuro della città. Durante tutto il percorso, sulla piattaforma online dedicata, sarà possibile inviare le proprie proposte che andranno ad arricchire la mappa partecipativa dell'Anello verde mentre nei punti Infopoint saranno esposti materiali informativi che illustrano gli obiettivi del programma. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "I percorsi partecipativi - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - sono fondamentali per lo sviluppo delle città. Anche per il nostro progetto dell'Anello verde abbiamo avviato un percorso che coinvolge i cittadini. L'obiettivo è integrare lo sviluppo delle infrastrutture e lo sviluppo urbano, creando una connessione con i grandi sistemi naturalistici della città. Puntiamo sulla mobilità sostenibile e sulla rigenerazione urbana, valorizzando il patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico già esistente nella nostra città". L'Anello verde "sintetizza una serie di progetti già in corso con idee che guardano alla città del futuro - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori - e si interroga su come integrare il sistema ambientale che corre lungo l'anello ferroviario all'interno della struttura di un quadro urbano che vede la città come un grande schema di relazioni aperte con il mondo esterno. In questo quadro l'interazione con i cittadini e le realtà territoriali è fondamentale per permettere a questo progetto di integrarsi nel modo migliore nei diversi luoghi con l'obiettivo di realizzare anche concretamente una nuova mappa in continua evoluzione di questa parte di città che contenga l'identità di chi la vive". (Com)