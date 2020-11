Unicef: Spadafora, profondamente addolorato per scomparsa Samengo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia". Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora. "Ricordo la sua passione nel lavoro come vera e propria missione di vita. Per molti anni ho visto con quanta passione e convinzione si è impegnato per costruire un mondo migliore, tutelando i più fragili, in Italia e nel mondo", aggiunge per poi concludere: "Mi stringo intorno al dolore dei suoi familiari e a tutti gli amici e colleghi di Unicef che perdono una guida davvero unica ed instancabile". (Rin)