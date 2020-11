Omicidio Cerciello Rega: carabiniere in aula, ho bendato Natale Hjorth per tranquillizzarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho messo la benda" agli occhi di Gabriel Natale Hjorth "per tranquillizzarlo promettendogli che, se si fosse calmato, gli avrei tolto sia la benda che le manette". Lo ha detto in aula in corte d'assise a Roma il maresciallo dei carabinieri Fabio Manganaro, il militare al quale, dopo il fermo dei due giovani americani sospettati di aver ucciso il vice brigadiere Mario Cerciello Rega nella notte tra in 25 e 26 luglio 2019 in via Cossa a Roma, fu ordinato di portare uno dei due giovani, Gabriel Natale Hjorth, dall'albergo Le Meridien alla sede del reparto operativo dei carabinieri di via Inselci. Il maresciallo, all'epoca dei fatti in forze al nucleo investigativo di Roma, risulta al momento sospeso dal servizio attivo per ragioni disciplinari e sottoposto a procedimento per abuso di autorità su persona fermata, proprio legata all'apposizione della benda sugli occhi dell'indagato. (segue) (Rer)