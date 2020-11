Omicidio Cerciello Rega: carabiniere in aula, ho bendato Natale Hjorth per tranquillizzarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In aula, per via della sua posizione in altro processo, il maresciallo avrebbe potuto non rispondere, ma ha accettato comunque di farlo ricostruendo il suo operato. "Appena scesi dall'auto in via Inselci", mentre si dirigevano verso l'ufficio con il fermato ammanettato con le mani davanti "abbiamo incontrato Varriale che urlando 'è lui, è lui'. Si è avventato contro ma io mi sono contrapposto fermandolo". Il clima di tensione era palpabile: "C'erano tante persone, molti carabinieri in borghese altri in divisa, molti non del reparto investigativo e che non conoscevo, tra cui diversi ufficiali". Tensione anche nel suo ufficio dove c'era tanta gente. Un clima "che aveva agitato il ragazzo fermato, tanto che aveva tentato di divincolarsi dalla presa del collega. Io stesso sono dovuto intervenire per immobilizzarlo e ammanettarlo non più dal davanti ma con le mani dietro la schiena". La tensione è salita tanto che, dice il teste, un collega ne ha dovuti fermare altri quattro che tentavano di entrare con fare minaccioso in ufficio. A quel punto Natale ha continuato ad agitarsi e "per calmarlo ho preso un foulard e gliel'ho messo sugli occhi dicendogli con voce calma che se si fosse tranquillizzato gli avrei tolto non solo il bendaggio, ma anche le manette".