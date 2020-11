Omicidio Cerciello Rega: carabiniere in aula, ho bendato Natale Hjorth per tranquillizzarlo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quanto sia durato il bendaggio, il maresciallo Manganaro ha garantito che Gabriel Natale Hjorth non ha avuto il volto coperto per più di dieci minuti. "Ho visto che cominciavano a circolare le foto dei due indagati, quindi ho affidato il fermato ad un sottoposto e sono andato da un collega per accertarmi che gli autori di quelle foto non appartenessero al nostro ufficio". Quando è tornato nella stanza dove si trovava Natale Hjorth, ha trovato Andrea Varriale che stava registrando un audio della voce dell'americano per fare una comparazione con la voce dell'interlocutore del mediatore Sergio Brugiatelli. "Non avevo capito che stesse registrando un video". Subito dopo ha tolto la benda al giovane. Alla domanda se avesse bendato altre persone fermate ha risposto "Mai apposto copertura ad occhi di altri fermati, ma in quella circostanza l'ho ritenuto utile per salvaguardare il soggetto e l'indagine" (Rer)