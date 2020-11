Spagna: sondaggio, 10,4 per cento in meno di spesa per regali natalizi rispetto allo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno gli spagnoli prevedono di spendere mediamente 240 euro in regali di Natale, il 10,4 per cento in meno rispetto all'anno scorso. È quanto emerge dai dati di uno studio condotto da Kantar per eBay, dal quale emerge che oltre il 38 per cento pensa di anticipare gli acquisti già questo mese approfittando della campagna del "Black friday" durante la quale si stima una spesa media di circa 118 euro rispetto al bilancio complessivo. D'altra parte, la tendenza ad acquistare su Internet continua a crescere, dato che il 14 per cento degli spagnoli prevede di acquistare più regali online rispetto al Natale 2019. (Spm)